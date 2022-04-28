В Новосибирском храме женщина застряла в тестораскаточной машине

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Рука 58-летней поварихи застряла в тестораскаточной машине во время приготовления ужина. Инцидент произошёл в в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Советском районе Новосибирска, пишет «МК в Новосибирске».

Сотрудники храма вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли освободить застрявшую в машинке руку и в 17:30 позвонили спасателям, — пишет издание.

Спасатели прибыли на место и осмотрели тестораскаточную машину. Им удалось извлечь руку пострадавшей из агрегата. Женщину передали врачам скорой помощи и отвезли в больницу. По данным СМИ, она повредила кисть в результате инцидента.

СПАСАТЕЛИ МАСС/vk

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