В Новосибирской области запретили продавать алкоголь возле военкоматов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Новосибирской области запретили продавать спиртное возле военкоматов и высшего военного командного училища. Новое правило останется в силе на весь период частичной мобилизации, говорится в постановлении местного правительства. Теперь алкоголем нельзя будет торговать в радиусе 300 метров от военкоматов, расстояние увеличивается до километра в случае с училищами.

Документ обнародовали на официальном портале правовой информации. В бумаге говорится, что под действие закона подпадают территории, которые прилегают к «пунктам предварительного сбора граждан».

Правительство Забайкальского края ввело на прошлой неделе такой же запрет. При этом в Забайкалье нельзя продавать алкоголь не только рядом с военкоматами, но и на территории целых населенных пунктов, где расположены части.

Кроме того, на период мобилизации аналогичным запретом обложили весь Тарбагатайский район Бурятии.

Как стало известно ранее, закупленная в ходе ажиотажного спроса на армейские товары солдатская одежда исчезла с полок военторгов, но при этом остается невостребованной самими солдатами. При этом мобилизованные возвращают посылками домой почти всю закупленную военную одежду, так как в сборных пунктах их заставляют надевать уставную форму, заявил сотрудник ярославского магазина военной одежды и обуви.

Адвокат Павел Чиков, в свою очередь, дал прогноз по поводу окончания частичной мобилизации. По его мнению, первая волна может закончиться в ноябре.