В Новосибирской области заболеваемость коронавирусом поднялась на 80%

Фото: MOD Russia/Global Look Press

За прошедшую неделю, с 1 по 7 августа, заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области увеличилась на 80%, сообщил глава Роспотребнадзора региона Александр Щербатов. Местный главный санитарный врач добавил, что за первую неделю августа сибиряки сдали около 44 тысяч ПЦР-тестов, пишет Сиб.фм.

Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области за неделю с 1 по 7 августа выросла на 80%. По словам руководителя Роспотребнадзора, за первую неделю августа жители Новосибирской области 44 тысячи ПЦР-тестов, из них 6% дали положительный результат, — пишет издание.

При этом Щербатов подчеркнул, что большинство пациентов переносят коронавирус в легкой форме.

Ранее сообщалось, что в московские медучреждения возвращается масочный режим. Согласно приказу столичного депздрава, маски обязаны носить все сотрудники, а руководители должны запастись антисептическими растворами и средствами индивидуальной защиты. Кроме того, запрещается посещение пациентов в стационарах родственниками в целях предотвращения распространения инфекции.

Врач-инфекционист Николай Малышев указал, что подъем заболеваемости COVID-19, наблюдающийся в настоящее время в России, не повлечёт роста летальности. Болезнь протекает менее тяжело, чем это было раньше. По мнению Малышева, рост заболеваемости COVID-19 в стране продолжится до конца августа, после чего начнёт снижаться.