В Новосибирской области за сутки зафиксировали 104 новых случая COVID-19

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Власти Костромской области обязали всех въезжающих в регион с 1 июня предъявлять справки о том, что они не больны коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона. Контроль за нахождением приезжих на территории муниципалитетов возлагается на органы местного самоуправления. Отмечается, что помимо результатов лабораторных исследований на отсутствие...