Регионы

В Новосибирской области за сутки зафиксировали 104 новых случая COVID-19

09:43, 31 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки в Новосибирской области выявили 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом выздоровели 30 человек. Об этом сообщает региональный оперштраб по борьбе с COVID-19.

Всего в регионе зафиксировано 2809 случаев коронавирусной инфекции. В том числе у 169 детей. 1119 человек выздоровели, 32 пациента скончались, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в отделениях реанимации находятся 64 человека. На искусственной вентиляции лёгких находятся 19 пациентов.

За сутки в детскую больницу № 3 с подозрением на коронавирус госпитализированы 62 ребёнка.

Как ранее писал NEWS.ru, российский препарат от коронавируса «Авифавир» может поступить в российские больницы 11 июня. Его нельзя будет купить, так как лекарство предоставят медучреждениям, где лечат больных COVID-19.

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