В Новосибирской области стали чаще обращаться к медикам из-за укусов клещей

Укус клеща / Фото shutterstock.com

После начала эпидемиологического сезона в Новосибирской области 1911 человек обратились к медикам с жалобами на укусы клещей, рассказал главный санитарный врач НСО Александр Щербатов. По его словам, это на 115% больше, чем в 2021 году, пишет Сиб.фм.

В больницы Новосибирской области с подозрением на клещевой энцефалит уже обратились почти 2 тысячи человек. Это на 115% больше, чем в прошлом году. К 16 мая у 12 пострадавших был выявлен клещевой энцефалит, у 6 человек — клещевой боррелиоз, — сообщает издание.

При этом в 2022 году жители Новосибирской области стали на 0,3% чаще заражаться энцефалитом. Менее 2% пострадавших от клещей заразились этим заболеванием. Клещевой боррелиоз выявили у 23% от общего числа, этот показатель вырос на 3% по сравнению с прошлым годом. Эксперты считают, что повышенная активность клещей связана с тёплой погодой.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что россиянам лучше привиться от клещевого энцефалита, особенно перед походом в тайгу или поездками на Дальний Восток, Урал и в Сибирь. Он подчеркнул, что «встреча» с данным членистоногим может закончиться инвалидностью или смертью.