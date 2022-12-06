В Новосибирской области подросток зарезал таксиста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирской области 17-летний подросток зарезал водителя такси, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по региону. Юноша вызвал такси в одно из сел Барабинского района. Во время поездки он ударил водителя ножом в область лица и шеи.

62-летний потерпевший смог оказать сопротивление и уехать с места происшествия до следующего села, но там скончался от полученных ран, — говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Подросток задержан. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Ранее сообщалось, что школьник в Нижневартовске ударил ножом одноклассника. Пострадавший госпитализирован — его состояние оценивается как крайне тяжелое.

В Нижнем Новгороде ранее 13-летний подросток нанес множественные ножевые ранения 12-летнему знакомому из-за того, что тот не хотел с ним общаться. Пострадавший скончался. Отец увез мальчика в неизвестном направлении, после чего подросток был объявлен в федеральный розыск.