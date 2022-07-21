В Новосибирске задержали мундепа Пирогову после критики погибших солдат

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске задержали муниципального депутата Хельгу Пирогову, ранее опубликовавшую скандальный пост с критикой погибших на Украине российских солдат. По данным Telegram-канала «Новосибирск-2020», политик была задержана на выходе из бара, где проходил благотворительный аукцион, сборы с которого должны были пойти на оплату штрафов за акции протеста, прошедших в январе. На депутата составили протокол по делу о дискредитации ВС РФ. Уточняется, что Пирогова находится на четвертом месяце беременности.

На Пирогову собираются составить протокол по статье 20.3.3 (дискредитация ВС РФ. — NEWS.ru), — сказано в сообщении.

По последним данным, депутат покинула здание отдела.

Ранее Пирогова рассказала о желании «надавать по щщам» погибшим на Украине российским военным в Twitter. Таким образом она прокомментировала статью об отдавших жизнь на поле боя добровольцах, раскритиковав родственников военнослужащих за их черствость и корыстолюбие.