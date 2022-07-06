В Новосибирске более 200 осужденных хором спели «Седую ночь» Шатунова

Фото: ГУ МВД по НСО

В память о недавно погибшем солисте группы «Ласковый май» Юрии Шатунове более 200 осужденных из ИК-9 в Новосибирске хором исполнили хит музыкального коллектива «Седая ночь». Помимо этого, заключенные из кружка художественной самодеятельности спели наиболее известные хиты артиста, сообщили «Сиб.фм» в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

Заместитель начальника учреждения полковник внутренней службы Валентина Тетерина отметила, что выступление прошло в ходе вечера памяти Шатунова. Хиты из репертуара артиста исполнили в клубе ИК. По словам Тетериной, импровизированный концерт завершился хитом солиста «Ласкового мая» «Седая ночь».

В исправительной колонии № 9 в Новосибирске прошёл вечер памяти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Осуждённые из кружка художественной самодеятельности исполнили песни из репертуара артиста в клубе ИК, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН.

Шатунов умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной гибели певца стал обширный инфаркт. Друзья артиста довезли его до больницы, но врачи не смогли помочь исполнителю. Медики боролись за жизнь Шатунова около полутора часов, однако певец скончался.