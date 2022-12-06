В Новошахтинске призвали жителей покинуть улицы и укрыться в помещениях Власти Новошахтинска просят жителей укрыться в помещениях после нападения мужчины на полицейских

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Новошахтинска Ростовской области просят жителей покинуть улицы и укрыться в помещениях после нападения неизвестного на полицейских, говорится в официальном Telegram-канале администрации. Ранее сотрудники органов правопорядка сообщили, что мужчина в камуфляже открыл огонь по силовикам в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции ранен.

В городе проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, осуществившего нападение на сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим в данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого, — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала SHOT, мужчина стрелял в полицейских из пулемета Калашникова. Сотрудники ППС заметили его, когда патрулировали местность по заявлению о пропавшем человеке. Как только злоумышленник увидел стражей порядка, он сразу открыл огонь на поражение.

SHOT отмечает, что 27-летний сержант был ранен в область таза. Сейчас он находится в больнице. Нападавшего пока не нашли, его личность также пока не установлена.

Telegram-канал Baza пишет, что мужчина, напавший на полицейских в Новошахтинске, был вооружен пулеметом. Baza отмечает, что злоумышленник, возможно, является дезертиром. В городе закрыли выезды и детские сады.