Смертельная авария с участием 50 авто произошла на трассе «Нева» Губернатор Никитин: авария с участием 50 автомобилей произошла на трассе М-11

Фото: Пресс-служба ГИБДД/ТАСС

Авария с участием 50 автомобилей произошла на трассе М-11 Новгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Никитин. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, в том числе ребенок. На участке разместили пункт помощи пассажирам.

На М-11 «Нева» (Новгородский район) произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают всё возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами. Движение по направлению в сторону города Москва перекрыто. Предусмотрен съезд на федеральную дорогу М-10 на 545 км (пункт взимания платы вблизи д. Мясной Бор), — говорится в сообщении.

В пресс-службе УГИБДД УМВД России рассказали, что в результате ДТП скончались четыре человека, среди них несовершеннолетний ребенок. Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, следователи и оперативники. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

В свою очередь, Следственный комитет начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители оценят деятельность лиц, ответственных за уборку снега на трассе.

СУ СКР по Новгородской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. На место происшествия выехали следователи, следователи-криминалисты. <...> По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — отметили в ведомстве.

Ранее семь человек погибли при столкновении пассажирской «Газели» и грузовика на Ставрополье, виновником аварии, предварительно, является водитель маршрутки. Авария произошла днем на 45-м км автодороги Новопавловск — Зольская — Пятигорск вблизи поселка Пятигорский.