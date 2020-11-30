В Норильске в течение ноября выпала двойная норма осадков

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Власти Норильска с 29 ноября объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Так, учащимся школ города разрешили не посещать занятия в связи с разгулом стихии, следует из сообщения городской администрации.

По данным синоптиков, за месяц в Норильске выпала почти двойная норма осадков. В настоящее время в городе установлен запрет на движение для легкового транспорта по трассе Норильск — Кайеркан — Алыкель. Синоптики прогнозируют метель и плохую видимости и на вторник, 1 декабря.

В связи с неблагоприятными погодными условиями по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия учащимся второй смены, — говорится в сообщении городской администрации.

Также власти Норильска рекомендовали жителям района Талнах ограничить использование личного транспорта — там ведутся работы по расчистке улично-дорожной сети. По данным городской мэрии, снегопад в Норильске наблюдается уже около недели.

Известно, что в настоящее время на уборке снега задействованы 50 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно и не останавливались с 1 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что после того как циклон «Таня» потерял свою силу по пути к столице, его заменит антициклон «Сибиряк», который принесёт москвичам солнечную сухую погоду, а также настоящие зимние морозы до −12 градусов ночью и −7 днём.

Начнёт свою морозную деятельность антициклон со среды, 2 декабря.