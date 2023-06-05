В Нижегородской области зафиксированы первые случаи отравления алкоголем

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Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале заявил, что в регионе были зафиксированы первые случаи отравления суррогатным алкоголем. По его словам, есть летальные исходы. Он уточнил, что в настоящее время медики борются за жизнь нескольких человек.

В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы. Причина, по предварительным данным экспертов, — отравление этиленгликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков, — написал Мелик-Гусейнов.

Он обратился к жителям региона с призывом отказаться от разливного алкоголя. Замглавы Нижегородской области также предостерег заведения общепита от продажи подобной продукции посетителям. В то же время в Ульяновской области число случаев отравления суррогатным алкоголем выросло до 40, сообщил ТАСС губернатор региона Алексей Русских.

Ранее два человека также отравились сидром в Удмуртии. Глава республики Эльвира Пинчук написала в Telegram-канале, что в токсикологическое отделение ГКБ № 6 доставлены 20-летний юноша и 34-летняя женщина, которые находятся в критическом состоянии. Пинчук отметила, что два пациента поступили только в течение суток, медики готовятся к возможному поступлению новых пострадавших, при необходимости развернут дополнительные койки.