https://static.news.ru/photo/1aa6fc6c-7367-11ea-b6e7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Петриков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главврач НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа заражённых коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.

Выявляемость стала больше, — заявил в эфире телеканала «Россия-1» Петриков.

Он добавил, что в столице многое сделано, чтобы в России не случился итальянский сценарий развития пандемии. Главврач выразил уверенность, что город справится с любым потоком заболевших, так как развёрнуто очень много госпитальных площадей, включая реанимационные и нереанимационные отделения.

Как писал NEWS.ru, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико полагает, что Россия уже подходит к пику заболеваемости коронавирусом, однако количество больных может ещё увеличиваться. Эпидемиолог считает, что число заболевших коронавирусом начнёт снижаться в ближайшее время благодаря принимаемым мерам. Кроме того, по его словам, коронавирус относится к числу ОРВИ, активность которых резко падает в апреле-мае.

По данным на 31 марта, в России выявлено 2337 заболевших коронавирусом, более 100 человек выписаны из больниц, 17 человек умерли.