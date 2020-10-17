В Ненецком автономном округе на реке обнаружили радужную плёнку

https://static.news.ru/photo/8406f406-10af-11eb-a69a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В районе крупнейшего Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе обнаружена радужная плёнка на воде. Специалисты выясняют причины её появления.

Сегодня на поверхности воды реки Колва в районе Харьягинского месторождения была обнаружена радужная плёнка, — цитирует сообщение губернатора округа Юрия Бездудного РИА Новости.

Он добавил, что компанией-недропользователем выставлено 150 метров бонового заграждения. На месте происшествия ведутся работы.

Глава региона отметил, что дал поручение департаменту природных ресурсов совместно с Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой срочно разобраться в причинах происшествия.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники прокуратуры и эксперты Росрыболовства выясняют причины загрязнения одного из притоков Авачи — источника питьевой воды для Петропавловска-Камчатского и Елизово. Вода в притоке стала мутно-зелёной, а дно ручья покрылось толстым слоем грязи. В Росрыболовстве полагают, что в загрязнении виноваты золотодобытчики, так как выше от них по течению ручей чистый.