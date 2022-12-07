В Назрани прогремел взрыв в торговом центре При взрыве газа в здании в Назрани пострадали четыре человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека доставлены в больницу после взрыва газа в торговом центре в Назрани, сообщает ГУ МЧС по Ингушетии. Часть здания разрушена. Пострадавшие, среди которых есть ребенок, доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

В 15:03 мск в среду поступило сообщение о происшествии в Назрани по ул. Муталиева в торговом доме «Таргим». По прибытии на место происшествия обнаружено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания. Пострадали четыре человека, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, предварительная площадь пожара составляет 200 квадратных метров, на место происшествия выехали силы МЧС.

6 декабря в бизнес-центре на северо-западе Москвы произошел пожар. Возгорание началось на четвертом этаже здания по улице Маршала Прошлякова, дом 19. Спасенных передали для осмотра медикам. В 19:08 мск пожар локализовали, а к 19:33 полностью ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.