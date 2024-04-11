В Нальчике заблокированные боевики открыли огонь по силовикам

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Сотрудники силовых структур предложили заблокированным на территории садового товарищества «Насып» в городе Нальчике боевикам сложить оружие и сдаться, однако те открыли огонь в ответ на эту просьбу, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета РФ. В настоящий момент в части Черекского района и города Нальчика в Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции.

В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, — говорится в сообщении.

Ранее режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске Республики Дагестан. В региональном управлении ФСБ рассказали, что сотрудники ведомства вели поиски подозреваемых в причастности к террористическим организациям в этих городах. Согласно информации Национального антитеррористического комитета (НАК), боевики были вычислены спецназом ФСБ. Их заблокировали в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска.

До этого представители силовых структуры информировали, что спецназ ликвидировал шестерых боевиков во время КТО в городе Карабулаке в Ингушетии. При этом уточнялось, что никто из мирных жителей и оперативников не пострадал.