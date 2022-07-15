В нацпарке Чувашии впервые за 13 лет обнаружили птенцов солнечного орла

Фото: orlan.beloxvost/Youtube

В национальном парке Чувашии «Чаваш Вармане» орнитологи впервые за 13 лет обнаружили птенцов редкого солнечного, или императорского орла. На латыни эту птицу называют aquila heliaca, но в России ее нередко называют могильником, пишет INFOX.ru.

В национальном парке «Чаваш Вармане» в Чувашии орнитологами в первый раз за тринадцать лет (с 2009 года) были обнаружены птенцы редко встречающегося солнечного, или императорского орла. Так переводится название птицы с латинского aquila heliaca.Также пернатое называют могильником, — сообщает издание.

Причина такого названия заключается в том, что этих пернатых нередко можно встретить у каменных мавзолеев. Однако другая версия гласит, что эти орлы имеют привычку закапывать своих павших собратьев. Орнитологи нашли в гнезде только что родившую самку с двумя детенышами.

Ранее орнитолог Вадим Мишин заявил, что при встрече с соколом не нужно его трогать или пытаться покормить. Хищные пустельги и чеглоки из семейства соколиных, по его словам, реагируют на людей довольно спокойно, вмешиваться же в жизнь птицы стоит, только если она ранена.