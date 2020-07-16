В Можайском водохранилище начнётся сброс воды во избежание потопа

https://static.news.ru/photo/e3828a4e-c799-11ea-99d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Людмила Мясникова/vk.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями в Можайском городском округе.

По его словам, ситуация находится под контролем, однако жители округа должны подготовиться к возможной эвакуации.

Вы видите, что дожди в Подмосковье идут уже третьи сутки. Ситуация находится под контролем, все службы мобилизованы. Чтобы не было переполнения, планируем начать сброс воды в Можайском водохранилище, — написал глава Подмосковья в Instagram.

Андрей Воробьёв призвал жителей быть внимательными к ситуации, которая в настоящее время разворачивается в округе. Он также добавил, что местные власти будут информировать население и держать его в курсе происходящего.

Как уточняется, на территории Можайского городского округа сохраняются неблагоприятные погодные условия. Ранее на участке трассы Ваулино — Бабаево потоком воды была разрушена дорога — к этому привели обильные осадки, которые обрушились на округ. В результате жители деревень Хорошилово, Бабаево, Сальницы и владельцы участков в ДНП «Мечтаево», «Лесная Губерния», «Хорошилово-1» и «Хорошилово-2» оказались заблокированы.

Ранее NEWS.ru писал, что порядка 40 населённых пунктов под Рузой остались без света из-за непогоды.