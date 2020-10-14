В Москве за сутки умерли 57 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/22451538-98a8-11ea-836a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что ещё 57 пациентов скончались. У всех был положительный тест на COVID-19.

В Москве скончались 57 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число умерших в столице достигло 5796.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Препарат был создан научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Пострегистрационные испытания вакцины начнутся в ноябре — декабре 2020 года. В них будут участвовать пять тысяч добровольцев.

«ЭпиВакКорона» требует повторного введения с интервалом не менее 14–21 день. Защитный титр антител пока неизвестен. Препарат стимулирует иммунитет по отношению к коронавирусу после того, как его введут в организм человека дважды.