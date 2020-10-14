Вакцину «Вектора» нужно вводить дважды

https://static.news.ru/photo/15b10dca-0e34-11eb-9e23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора/АГН «Москва»

Препарат «ЭпиВакКорона» требует повторного введения с интервалом не менее 14–21 дней, однако защитный титр антител пока неизвестен. Об этом сказано в инструкции к применению препарата, которая опубликована в государственном реестре лекарственных средств.

Вводят вакцину двукратно, внутримышечно с интервалом не менее 14–21 день, в дозе 0,5 миллилитра, в верхнюю треть наружной поверхности плеча, — в область дельтовидной мышцы. При невозможности введения в дельтовидную мышцу препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра, — приводит цитату из инструкции РИА Новости.

В инструкции также сказано, что препарат стимулирует иммунитет по отношению к COVID-19 после того, как его введут в организм человека дважды. При этом продолжительность защиты также не известна, как и титр антител.

О регистрации «ЭпикВакКороны» президент России владимир Путин объявил 13 октября. Препарат был создан государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Первые пострегистрационные испытания начнутся в ноябре — декабре 2020 года. В них будут участвовать пять тысяч добровольцев. Отмечалось, что на испытания уйдёт около полугода. Роспатент зарегистрировал препарат «ЭпиВакКорона» 30 сентября. Клинические испытания вакцины завершились. В гражданский оборот будут выпущены два варианта препарата. Они не содержат живого вируса и формируют иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

Как писал NEWS.ru, вакцина «ЭпиВакКорона» станет доступна для граждан с 1 января 2021 года.