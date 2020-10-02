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Испытания вакцины «Вектора» на добровольцах начнутся в ноябре–декабре

15:50, 02 октября 2020
Фото: АГН«Москва»

Первые пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», начнутся в ноябре–декабре 2020 года.

Пострегистрационные исследования вакцины «ЭпиВакКорона» с участием 5000 добровольцев начнутся после получения первой серии препарата, то есть в ноябре–декабре 2020 года, — рассказали ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что на испытания уйдёт около полугода.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспатент зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, произведённую центром «Вектор». Препарат получил название «ЭпиВакКорон». Первой зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19 стал препарат «Вектор V» производства НИИ Центра им. Гамалеи, 30 сентября начался второй этап тестовой вакцинации добровольцев.

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