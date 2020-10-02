Испытания вакцины «Вектора» на добровольцах начнутся в ноябре–декабре

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Средств для снятия симптомов похмелья существует множество. И если врачи рекомендуют и вовсе не доводить себя до такой ситуации и знать меру, а разведчики пользуются веществом под названием тиосульфат натрия, то в разных государствах сформировались свои, народные способы борьбы с неприятными симптомами. В Интернете собрали 10 лучших рецептов от похмелья со всего мира.

В России одним из действенных способов побороть такой недуг является квас. Напиток содержит в том числе магний, который организм теряет, перерабатывая алкоголь. Дефицит этого минерала вызывает приводит. в частности, к...