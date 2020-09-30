Роспатент зарегистрировал вторую отечественную вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/1952cbd2-0315-11eb-8a4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Вторая российская вакцина от коронавируса — препарат новосибирского центра «Вектор» — официально получила патенты. Об этом сообщает Федеральная служба интеллектуальной собственности.

Эксперты Федерального института промышленной собственности завершили рассмотрение второй серии заявок на изобретения, касающиеся вакцины против коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил патенты на созданную им вакцину от COVID-19, — говорится в сообщении.

Клинические исследования вакцины завершились сегодня. Препарат «Вектора» получил название «ЭпиВакКорон». В гражданский оборот будет выпущено два его варианта. Оба они не содержат живого вируса и формируют иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

Теперь «Вектор» начнёт так называемые пострегистрационные испытания препарата. Они будут проходить на пяти тысячах добровольцев, из них две тысячи получат плацебо.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, писал NEWS.ru.