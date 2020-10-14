Вакцина «ЭпиВакКорона» станет доступна для граждан с 1 января 2021 года

https://static.news.ru/photo/9e3a24d4-0e2e-11eb-9b47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора/АГН «Москва»

Вакцина «ЭпиВакКорона» будет введена в гражданский оборот с 1 января 2021 года, следует из реестра Минздрава.

Срок введения в гражданский оборот — 01.01.2021, — говорится в регистрационном удостоверении, сообщает РИА Новости.

Препарат был создан государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Первые пострегистрационные испытания начнутся в ноябре-декабре 2020 года. В них будут участвовать пять тысяч добровольцев. Отмечалось, что на испытания уйдёт около полугода.

Как писал NEWS.ru, Роспатент зарегистрировал препарат «ЭпиВакКорона» 30 сентября. Клинические испытания вакцины завершились. В гражданский оборот будут выпущены два варианта препарата. Они не содержат живого вируса и формируют иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вакцина центра «Вектор» безопасна. Вскоре начнётся её массовое производство.