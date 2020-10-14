Голикова заявила о безопасности вакцины «Вектор»

https://static.news.ru/photo/ffb714d6-0e1c-11eb-a3c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора/АГН «Москва»

Вакцина Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» от коронавируса безопасна, в скором времени начнётся её массовое производство. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вакцина характеризуется отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности. Первые партии вакцины в объёме 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время, — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что «Вектор» приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России с участием 40 тысяч добровольцев. Также будет производится клиническое исследование среди 150 лиц, старше 60-летнего возраста.

Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки.

Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, писал NEWS.ru.