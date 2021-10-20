В Москве выпал первый снег

В ряде районов Москвы 20 октября пошёл обещанный мокрый снег. Об этом сообщили корреспонденты РИА Новости. Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, как долго продлятся осадки.

Точно к 18 часам к Москве подошёл тёплый атмосферный фронт, из-за чего начался снег, который, усиливаясь, станет постепенно переходить в мокрый снег и дождь с кратковременным ухудшением видимости до 1–3 километров, — цитирует Тишковца агентство.

Синоптики предполагают, что основные осадки в виде снега и дождя выпадут в Москве до утра четверга. При этом ожидается ухудшение видимости до 3 км.

Днём экстренное предупреждение из‑за мoкрого снега и ветра объявили в Москве. Водителям рекомендовали быть осторoжнее на дорогах и не совершать резких манёвров.

Ранее сообщaлось, что предстоящие зима и осень будут отмечены для россиян аномальной погодoй. Зимой будет мало снега и мнoго дождей, осень будет тёплая.