В Москве установили величину прожиточного минимума

https://static.news.ru/photo/462478a0-5a85-11eb-9ee6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прожиточный минимум на душу населения в Москве составит 18 029 рублей. Постановление об этом подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2021 год <...> в расчёте на душу населения — 18 029 рублей <...> для трудоспособного населения — 20 589 рублей <...> для пенсионеров — 13 496 рублей <...> для детей — 15 582 рубля, — информирует mos.ru.

С 1 января в силу вступили новые методики расчёта прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Вычисление этих показателей теперь ведётся не из расчёта потребительской корзины, а на основании медианного уровня дохода. Также, согласно новому закону, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

В 2021 году МРОТ составил 42% от медианной зарплаты и вырос на 5,5% — до 12 792 рублей. Уровень прожиточного минимума увеличился на 3,7%. В Минтруде РФ ожидают, что повышение МРОТ затронет 3,9 млн россиян.

Как писал NEWS.ru, правительство РФ установило прожиточный минимум для жителей России на 2021 год на уровне 11 653 рублей на душу населения.