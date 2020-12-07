В Москве свободными осталось всего 5 тысяч коек для больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/31dfad32-3885-11eb-8f50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что продолжается рост по всем основным параметрам эпидемии COVID-19. Ситуация в столице остаётся сложной, но система здравоохранения справляется.

Около пяти тысяч коек находятся в резерве для больных коронавирусом, — рассказал Собянин во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, в ближайшие недели и месяцы можно быть уверенными, что вся медицинская помощь будет доступна без существенных изменений в плановой экстренной помощи.

Собянин также коснулся темы вакцинации от коронавируса.

Вакцинация сегодня является главным направлением и главным решением проблемы, которой мы занимаемся уже почти 9-10 месяцев, — отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что за выходные в Москве привились около двух тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что марафону распространения COVID-19 столице не видно конца и края. Она подчеркнула, что пандемия является временем вызовов, с которыми Россия и весь мир столкнулись впервые.

За прошедшие сутки в столице коронавирус был выявлен у 7279 человек. Общее число заболевших в Москве достигло 654 841 человека. За последние 24 часа были выписаны из больниц 5027 пациентов, умерли 76 человек.