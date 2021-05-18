В Москве побит температурный рекорд XIX века

https://static.news.ru/photo/e21560c0-b7bf-11eb-89b9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве 18 мая побит температурный рекорд для этой даты. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Рекорд взят. На станции в ВДНХ в 12:00 зафиксирована температура 29,2 градуса <...>, но это ещё не конец, воздух продолжит нагреваться, — цитирует эксперта агентство.

Он добавил, что предыдущий рекорд для 18 мая — 29,1 градуса — был установлен в конце XIX века. Теперь он побит.

Ранее Вильфанд сообщил, что столицу ожидает рекордная за последние 143 года жара. По его прогнозу, воздух в Москве 18 мая прогреется до 32 градусов. Метеоролог Александр Голубев, в свою очередь, отметил, что в Москве самым жарким днём будет 19 мая. Во второй половине недели в столицу придут переменная облачность и дожди. При этом похолодает до +16–18 градусов.