В Москве 15 января будет аномально холодно

https://static.news.ru/photo/16fc60f4-56fe-11eb-a4e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что жителей Москвы 15 января ожидает аномально холодная погода. По его словам, столбик термометра будет опускаться до отметки минус 17 градусов.

Показания барометров в столичном регионе станут расти, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков выглянет солнце, но температурный фон окажется аномально холодным, — отметил синоптик в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что температура воздуха будет ниже климатической нормы на шесть градусов, а день станет самым морозным в текущем сезоне.

Днём в Москве облачно с прояснениями. Температура воздуха минус 15–17 градусов, в Подмосковье минус 14–19 градусов. Скорость ветра не превысит 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что штормовая погода надвигается на европейскую часть России, в некоторых регионах из-за этого ожидается целый «букет неприятностей». В Москве 15 января снега станет меньше, но усилятся морозы — местами температура может понизиться до минус 25 градусов. Синоптики предупредили, что холодный и морозный воздух будет господствовать на большей части России.