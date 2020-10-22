В Московской области объявили войну грузовикам, проезжающим транзитом

https://static.news.ru/photo/c0656c24-1475-11eb-b36c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Власти Московской области объявили настоящую войну большегрузному транспорту, проезжающему транзитом через города. Бороться с нарушителями будут дорожные камеры, заявил эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман.

Система, которую ввели в городах области, работает по принципу контроля средней скорости. То есть учитывается время проезда грузовика между двумя пропускными пунктами. Если оно сопоставимо с проездом без остановки, то считается, что грузовик проехал транзитом, — отметил Шухман в эфире «Радио 1».

Тем не менее водители грузовиков могут начать «делать привалы» в городах, чтобы увеличить время проезда через контрольный пункт. Эту слабую сторону системы пообещали учесть в региональном Минтрансе.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко поручила Росгидромету и Роспотребнадзору составить перечень городов страны с самым грязным воздухом. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе замглавы кабмина.

Как добавили в пресс-службе Абрамченко, поручение связано с последующей корректировкой федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» и должно быть исполнено до 1 ноября.