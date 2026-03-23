В Минздраве Калининградской области рассказали о состоянии сбитых пешеходов Сбитые под Калининградом пешеходы находятся в состоянии средней тяжести

Трое пешеходов, пострадавших при наезде автомобиля на тротуаре в Гурьевске Калининградской области, находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. Все пострадавшие госпитализированы, медицинская помощь также потребовалась водителям.

Девочка, 16 лет (стояла на остановке), состояние средней тяжести, в сознании, госпитализирована в ДОБ (детская областная больница). Мальчик, 16 лет (стоял на остановке), состояние средней степени тяжести, в сознании, госпитализирован в ДОБ. Женщина, 32 года (находилась на остановке), состояние средней тяжести в БСМП, — рассказали в Минздраве Калининградской области.

Также медицинская помощь потребовалась водителям транспортных средств, участвовавших в аварии. Женщина-водитель госпитализирована в состоянии средней тяжести, второй водитель от госпитализации отказался.

Ранее сообщалось, что автомобильная авария произошла 23 марта около 14:10. По данным ведомства, пострадавшие были направлены в медучреждение для оказания помощи. На месте аварии продолжают работать сотрудники ГАИ. В настоящий момент специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.