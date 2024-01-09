В Минобороны сообщили об улучшении тактического положения российских сил Минобороны: ВС РФ улучшили тактическое положение на Донецком направлении

Российские войска улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Георгиевка и Богдановка на Донецком направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными более 250 военнослужащих.

Подразделения Южной группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии улучшили тактическое положение в районах Георгиевки и Богдановки. Нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 28-й, 42-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны в районе Торецка, Андреевки, Клещеевки и Красного, — сказал Астафьев.

Также украинцы потеряли два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-30. Российские средства ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ в районе населенных пунктов Пески и Новомихайловка в ДНР.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что российские войска, отразив четыре атаки ВСУ в районе озера Лиман, улучшили свое положение по переднему краю на Купянском направлении. По его словам, противнику пришлось отойти в юго-западном направлении. Потери украинцев превысили 80 человек.

Кроме того, самолеты оперативно-тактической авиации РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по местам временного расположения пяти бригад армии Украины на Купянском направлении. Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 осуществили авиаудары по живой силе и военной технике 14-й и 32-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады возле населенных пунктов Берестовое, Ивановка и Стельмаховка.