В Минобороны сообщили о «периоде затишья» на Запорожской АЭС Генерал-лейтенант Кириллов: ВСУ предпринимают меньше попыток атаковать ЗАЭС

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Число попыток причинить ущерб инфраструктуре Запорожской атомной электростанции значительно снизилось, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в интервью газете «Красная звезда». По его словам, наступил период затишья, в который обнаруживаются лишь беспилотники противника. Эти дроны предназначены не для атак, а для разведки.

Что касается обстрелов, число попыток нарушить работоспособность станции и причинить ущерб ее инфраструктуре заметно снизилось в сравнении с началом специальной военной операции. В этот период затишья, если можно так сказать, специалисты безопасности обнаруживают и перехватывают только БПЛА, которые осуществляют разведку, — сообщил Кириллов.

Генерал-лейтенант обратил внимание на то, что нарушение безопасности атомной электростанции обернется негативными последствиями не только для близлежащих территорий, но и для всего мира. По его словам, любые шаги, предпринимаемые Украиной для дестабилизации АЭС, необходимо расценивать как ядерный терроризм.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на Запорожской АЭС работают порядка 3500 специалистов. По его словам, это в три раза меньше необходимого количества.