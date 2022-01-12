В Минэкономразвития рассказали о новой госпрограмме развития Крыма

Новая государственная программа по развитию Крыма и Севастополя направлена на создание комфортных условий для 2,5 млн жителей полуострова и сокращение уровня безработицы до 4,9%. Она будет разделена на проектную и процессную части, рассказали в Минэкономразвития России. При этом отдельное место в госпрограмме выделено на устранение водных вопросов, строительство дорог, школ, детских садов и больниц, пишет «МК в Крыму».

Структурную часть крымской программы Минэкономразвития России разделило на две части — проектную (достижение конкретных результатов в рамках федеральных и ведомственных проектов) и процессную (постоянные мероприятия), — говорится в сообщении.

В основной капитал проинвестируют 142,9 тысячи рублей на душу населения региона к 2025 году. При этом удельные вложения участников Свободной экономической зоны (СЭЗ) прогнозируются на уровне 71,4 млн рублей в расчёте на одного резидента к 2025 году. Помимо этого, в Крыму продолжатся работы по строительству объектов дорожно-коммунального хозяйства.

Ранее Минэкономразвития предложило предусмотреть наём российской рабочей силы в приоритетном порядке по аналогии с программой «Нанимай американцев» в США. Это одна из возможных мер поддержки подрядчиков инфраструктурного строительства.