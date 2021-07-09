В МФЦ Подмосковья введены особые условия для непривитых

Граждане, не привившиеся от COVID-19, не смогут больше воспользоваться услугами многофункциональных центров Московской области без предварительной записи. О введении особых условий для непривитых граждан сообщило региональное Министерство государственного управления, информационных технологий и связи.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе для сохранения здоровья посетителей и сотрудников МФЦ принято решение разделить потоки вакцинированных и нeвакцинированных заявителей, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Теперь без записи могут посещать МФЦ только те, у кого есть либо QR-код, либо сертификат о прохождении хотя бы первого этапа вакцинации. Остальным придётся записываться на приём на региональном портале гoсуслуг в разделе «Прeдзапись в МФЦ».

Также сообщается, что порядок работы конкретных офисов и перечень услуг, приём по которым будет проходить без прeдзаписи, определяется каждым МФЦ индивидуально по согласованию с администрацией в зависимости от обстановки в муниципалитете.

Ранее сообщалось, что введённая в Москве система QR-кодов для людей, имеющих защиту от коронавируса, пока не работает должным образом.