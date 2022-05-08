В МЧС рассказали о самочувствии пострадавших в Красноярском крае пожарных МЧС: самочувствие пострадавших в Красноярском крае пожарных хорошее

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Самочувствие шестерых пожарных, которые пострадали в ходе тушения природных пожаров в Красноярском крае, хорошее. Двое из них уже выписались из больницы и готовы приступить к работе, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

На данный момент двое сотрудников федеральной противопожарной службы уже находятся дома и готовы приступить к выполнению своих обязанностей, — рассказали в ведомстве.

Пожарные пострадали при ликвидации пожаров в Большемуртинском и Уярском районах, получив незначительные отравления угарным газом и ожоги. Всех госпитализировали в районные больницы, где им была оказана необходимая медпомощь.

Накануне в правительстве края сообщили, что в общей сложности в результате природных пожаров в регионе пострадали 19 человек, включая шестерых пожарных, 14 из которых потребовалась госпитализация. По последним данным, число жертв пожаров увеличилось до семи. За сутки ликвидировано 33 очага возгорания на площади 834,8 га. В крае действует 21 лесной пожар на площади 957 га.