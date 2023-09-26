В МЧС оценили примерный ущерб от лесных пожаров в Якутии МЧС: ущерб от лесных пожаров в Якутии составил более 347 млн рублей

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Предварительный ущерб от природных пожаров в Якутии составил более 347 млн рублей, сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУМЧС РФ по Якутии Александр Федоров. По его словам, которые приводятся на сайте главного управления МЧС России по региону, наиболее сложная обстановка складывалась в Усть-Майском и Олекминском районах.

Предварительно, прямой ущерб от лесных пожаров составил свыше 347 млн рублей, еще ведутся подсчеты, после завершения расследований это цифра может увеличиться. Дознавателями органов ГПН по всем сообщениям о лесных пожарах проводится проверка, — заявил Федоров.

С начала пожароопасного сезона в республике зафиксировано 879 ландшафтных возгораний на площади 1 млн 428 тысяч 076,5 га. В Якутии и Хабаровском крае 25 августа отменили режим ЧС межрегионального характера.

Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин заявил, что климатические изменения стали причиной того, что в России все чаще наблюдается еще один, осенний, пик лесных пожаров. Он подчеркнул, что пожароопасный сезон в стране становится все длиннее. За неделю лесопожарные службы и привлеченные лица в 15 регионах России ликвидировали 24 лесных возгорания на площади 84 гектара.