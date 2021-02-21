Магазин под Астраханью в стенгазете к 23 Февраля поместил нацистов

https://static.news.ru/photo/03c08636-7450-11eb-bfd9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники магазина «Магнит» в селе Верхний Баскунчак Астраханской области «украсили» стенгазету в честь 23 Февраля изображением пулемётного расчёта вермахта и солдата НАТО.

После того как фотографии стенгазеты попали в Сеть, на место выехал глава сельской администрации Шагит Тикеев. Он изъял плакат из магазина и публично растоптал, сообщает Telegram-канале «Подъём» со ссылкой на местное издание.

Возможно, что фото немецких солдат попали в газету случайно. Подобные инциденты часто случаются с графическими редакторами, плохо разбирающимися в военной форме.

Как писал NEWS.ru, главных художник Оренбурга Наталия Бровко извинилась перед горожанами за плакат с немецкими солдатами, использованный при оформлении центральной площади ко Дню Победы. Изображение позирующих у руин немцев появилось на плакате, посвящённом обороне Брестской крепости.