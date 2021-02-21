16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

Магазин под Астраханью в стенгазете к 23 Февраля поместил нацистов

16:43, 21 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники магазина «Магнит» в селе Верхний Баскунчак Астраханской области «украсили» стенгазету в честь 23 Февраля изображением пулемётного расчёта вермахта и солдата НАТО.

После того как фотографии стенгазеты попали в Сеть, на место выехал глава сельской администрации Шагит Тикеев. Он изъял плакат из магазина и публично растоптал, сообщает Telegram-канале «Подъём» со ссылкой на местное издание.

Возможно, что фото немецких солдат попали в газету случайно. Подобные инциденты часто случаются с графическими редакторами, плохо разбирающимися в военной форме.

Как писал NEWS.ru, главных художник Оренбурга Наталия Бровко извинилась перед горожанами за плакат с немецкими солдатами, использованный при оформлении центральной площади ко Дню Победы. Изображение позирующих у руин немцев появилось на плакате, посвящённом обороне Брестской крепости.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео