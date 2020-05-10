Власти Оренбурга извинились за плакат с солдатами Вермахта

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Непрекращающиеся попытки Вашингтона исказить итоги Второй мировой войны и вклад СССР в разгром нацизма вызывают крайнее возмущение. Таким образом в МИД РФ прокомментировали видеоролик Белого дома, в котором победителями гитлеровской Германии названы только США и Великобритания.

В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная армия и советский народ...