Власти Оренбурга извинились за плакат с солдатами Вермахта

Главных художник Оренбурга Наталия Бровко извинилась перед горожанами за плакат с немецкими солдатами, использованный при оформлении центральной площади ко Дню Победы.
По информации ТАСС, изображение позирующих у руин немцев появилось на плакате, посвящённом обороне Брестской крепости.
Мы приносим свои извинения в первую очередь ветеранам Великой Отечественной войны, всем оренбуржцам за то, что при оформлении площади была допущена подобная ошибка. В настоящее время ведутся замеры, и ошибка будет устранена, — заявила Бровко.
В администрации Оренбурга отметили, что обновят эту часть оформления площади.
Как писал NEWS.ru, в Махачкале военная музыка 9 мая зазвучала из рупоров на стенах мечетей. Жителей особенно возмутила песня «Священная война». Представители МЧС, которое использовало систему оповещения, отметили, что хотели взбодрить оказавшихся в самоизоляции людей и не пытались кого-то оскорбить.
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