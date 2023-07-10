В Магаданской области аномальную жару сменил снегопад

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru

Неожиданный снегопад пошел в центральных районах Магаданской области 10 июля, передает РИА Новости со ссылкой на местных жителей. Снег замечен в двух районах: Ягоднинском и Сусуманском.

Такие осадки в июле в Магаданской области — не редкость, однако в этом году снег начался после продолжительного периода 40-градусной жары, отметил представитель регионального Гидрометцентра России.

Действительно ежегодно летом, включая июль, в центральных районах Магаданской области нередко бывает снег. Однако в этом году в регионе была необычная жара — до 37 градусов. Теперь же температура воздуха упала почти до нулевых значений, — отметил представитель агентства.

Отмечается, что незадолго до этого служба МЧС распространила экстренное предупреждение о грозовых ливнях в регионе. Было предостережение о возможных трудностях в транспортной сети, разрушении или отключении электрических и коммуникационных линий, проблемах в коммунальном хозяйстве и важных объектах, обрушениях и деформациях слабо укрепленных сооружений. Сообщалось также о риске размыва дорог, мостов, дамб, затопления низких мест, населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий.

Ранее глава Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался на «сход снега вместе с асфальтом». Во время прямого эфира с жителями региона он рассказал, что регулярно ездит на автомобиле и видит повсеместно эту проблему.