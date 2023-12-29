В Люберцах неизвестные убили дворового пса и отрезали ему уши

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В подмосковных Люберцах жители ЖК «Томилино Парк» обнаружили во дворе дома мертвого пса Тайсона, который жил там на привязи еще с начала строительства жилого комплекса, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Очевидцы рассказывают, что собаку убивали с особой жестокостью. Пса изуродовали, избили, а уши отрезали и выбросили в будку.

Волонтеры обратились в полицию, но, по их словам, в отделении не собираются искать преступника, поскольку впереди новогодние праздники. При этом на место убийства все-таки прибыл дознаватель. Тело животного забрали в отдел, но волонтеры планируют увезти Тайсона на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти и добиться возбуждения уголовного дела.

Тайсон жил у строительных вагончиков, каждый день к собаке приходили волонтеры, чтобы покормить. Кобель был привит и никогда не отпускался на самовыгул. Зоозащитница Ольга Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» отмечает, что Тайсон прожил во дворе дома шесть лет.

В ноябре житель Санкт-Петербурга убил собаку своей сожительницы в состоянии алкогольного опьянения, всадив нож в сердце питомца. Хозяйка собаки по кличке Джек утверждает, что она попыталась спасти животное и отнесла его в ветеринарную клинику поселка Шушары, однако специалистам оставалось лишь констатировать его смерть. Предполагается, что мотивом для убийства послужила ревность.