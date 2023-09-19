В ЛНР заявили, что ВСУ несут большие потери в Клещеевке и Андреевке Марочко: ВСУ несут большие потери в Клещеевке и Андреевке

Фото: МО Украины

Украинские войска несут серьезные потери в боях за населенные пункты Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка, которые находятся недалеко от Артемовска, заявил в беседе с РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. О том, что первые два поселения перешли под контроль ВСУ, ранее заявляли власти Украины. Марочко утверждает, что сражения за них продолжаются.

Штурмовые действия вооруженных формирований Украины в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка для украинских боевиков оборачиваются большими потерями как в живой силе, так и технике, — сказал военэксперт.

Он подчеркнул, что украинские войска теряют при каждом штурме около 30% личного состава убитыми и ранеными. Из техники же чаще всего уничтожаются украинские легковые автомобили и броневики, которые ВСУ используют для перевозки личного состава и боекомплектов.

Ранее военкор Алексей Живов опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о переходе села Клещеевка под контроль ВСУ. По его словам, российские силы продолжают контролировать часть населенного пункта, бои за него продолжаются. Военкор выразил мнение, что ВС РФ возьмут Клещеевку полностью либо село останется в серой зоне. Клещеевка находится недалеко от Артемовска.