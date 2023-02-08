В ЛНР рассказали о нехватке квалифицированных офицеров у ВСУ Марочко: в войсках ВСУ в зоне спецоперации не хватает квалифицированных офицеров

Фото: МО Украины

В рядах Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции не хватает квалифицированных военных, в том числе офицеров, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. По его словам, около 65% офицеров не имеют специального образования, большая их часть имеет воинскую выслугу менее года, а около 80% получили боевой опыт в ходе проведения СВО.

ВФУ в зоне проведения СВО испытывают острую нехватку квалифицированных специалистов как среди рядового, так и офицерского состава. Установлено, что некомплект военнослужащих узкой специализации составляет более 50%, — сказано в сообщении.

Ранее Марочко заявил, что украинские военные так до конца и не разобрались, как чинить западную военную технику, которая выходит из строя при малейших заморозках. По его словам, украинская армия не может оперативно отремонтировать технику даже по предоставляемым методичкам. Между тем из-за заморозков примерзают люки и траки на гусеничной технике, а узлы и агрегаты покрываются льдом.

Марочко сообщал, что часть украинских военных дезертируют с позиций в районе города Кременная, где наступают российские силы. По его словам, уровень морально-психологического состояния в рядах ВСУ весьма низок, и некоторые военнослужащие оставляют позиции, не оказывая существенного сопротивления.