В ЛНР рассказали о враге, с которым не могут справиться ВСУ Марочко: ВСУ не обучены ремонтировать западную технику, ломающуюся при легком морозе

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Украинские военные так до конца и не разобрались, как чинить западную военную технику, которая выходит из строя при малейших заморозках, рассказал в беседе с ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинская армия не может оперативно отремонтировать технику даже по предоставляемым методичкам.

Даже несмотря на методические рекомендации поставщиков по устранению поломок и восстановлению работоспособности техники, справиться украинским военнослужащим удается не со всеми поломками, поскольку в полевых условиях многие ремонтные работы не предусмотрены, — поделился Марочко.

Как утверждает экс-подполковник НМ ЛНР, из-за заморозков примерзают люки и траки на гусеничной технике. Кроме этого, льдом покрываются узлы и агрегаты.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что украинские войска не смогут обслуживать полученные от США танки Abrams и ремонтировать их, поскольку для этого не хватит людей и техники. Эксперт пояснил, что Abrams — один из самых сложных в обслуживании танков. По стандартам США на один танк требуется 120 человек техперсонала, а также техника для транспортировки запчастей и двигателя. Вашингтон поставит ВСУ 31 танк (батальон) и восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ), снабженных подъемным краном для быстрой эвакуации и ремонта, но этого недостаточно.