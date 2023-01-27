Названа причина, по которой ВСУ не смогут обслуживать танки Abrams Военный эксперт Суконкин заявил, что у ВСУ не хватит техники и людей для обслуживания танков Abrams

Фото: US Army

Основной боевой танк США M1 Abrams

Украинские войска не смогут обслуживать полученные от США танки Abrams и ремонтировать их, поскольку для этого не хватит людей и техники, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его мнению, большой пользы Киеву эти боевые машины не принесут.

Эксперт пояснил, что Abrams — один из самых сложных в обслуживании танков. По стандартам США, на один танк требуется 120 человек техперсонала, а также техника для транспортировки запчастей и двигателя. Вашингтон поставит ВСУ 31 танк (батальон) и восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ), снабженных подъемным краном для быстрой эвакуации и ремонта, но этого недостаточно.

Во время войны в Ираке забившиеся фильтры двигателя менялись за 20 минут, сразу после доклада командира танковой роты. Но ВСУ нормально ремонтировать и обеспечивать Abrams, как и другие западные танки, не смогут, это невозможно. Плюс нужны грузовики для перевозки запчастей, тех же, примерно, 10 двигателей, навесного оборудования, — сказал эксперт.

Он добавил, что украинская армия, как и российская, является наследницей ВС СССР. В советской армии ремонтники, выполняющие конкретные работы по обслуживанию боевых машин, имелись только на уровне дивизии или бригады. Иными словами, в более мелких подразделениях этих специалистов в ВСУ нет. Кроме того, поставленной американцами технике для обслуживания танков в ВСУ явно найдут иное применение

Все восемь БРЭМ они использовать не будут, отправят две-три штуки танкистам, остальное рассосется по другим бригадам, БРЭМ — машина хорошая, многофункциональная, — отметил специалист.

Ранее майор армии США в отставке Джон Спенсер заявил, что Abrams могут превратиться в проблему для ВСУ. Эти боевые машины потребляют большое количество топлива и ля непрерывной подпитки им нужна «огромная логистическая цепочка».