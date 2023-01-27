Стала известна критическая проблема для танков Abrams на Украине Newsweek: танки M1 Abrams могут стать проблемой для ВСУ из-за требований к топливу

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Американские танки M1 Abrams могут превратиться в проблему для Украины. Они имеют ряд важных особенностей, которые украинским военным придется учитывать в ходе эксплуатации техники. В частности, газотурбинные двигатели танков активно потребляют топливо и для непрерывной подпитки им нужна «огромная логистическая цепочка». Об этом пишет издание Newsweek.

На Украине вообще проблемы с топливом, даже если это обычный дизель. Когда я был там в июле, то наблюдал длинные очереди автомобилей и пустые заправки, — отметил в беседе с изданием майор армии США в отставке и специалист по боевым действиям в городских условиях Джон Спенсер.

В свою очередь капитан корпуса морской пехоты США и экс-сотрудник госдепартамента Мэтью Хох подчеркнул, что обучение украинского персонала управлению танками займет значительное время.

M1 Abrams является основным боевым танком США. Он серийно выпускает с 1980 года. В настоящее время, помимо армии и морской пехоты США, стоит на вооружении Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. Является одним из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превышает 62 тонны.

25 января президент США Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка Abrams. По словам главы Белого дома, военная помощь будет сопровождаться поставками вооружения из других стран. Он отметил, что России не стоит опасаться угрозы наступления из-за передачи ВСУ тяжелой бронетехники.

При этом издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что США направят на Украину усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в экспортной комплектации. При этом машины не будут содержать в себе секретное дополнительное оборудование, повышающее его огневую мощность.

По мнению депутата Госдумы Андрея Гурулева, к весне украинские войска могут получить от стран Запада около 150 танков. Российский парламентарий предположил, что такое количество бронетехники не сможет переломить ситуацию на фронте, однако эти танки — явная угроза.