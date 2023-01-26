Украина получит от США усовершенствованные Abrams без секретного оружия Politico: США направят Украине усовершенствованные M1A2 Abrams в экспортной комплектации

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Танк Abrams

США направят на Украину усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в экспортной комплектации. При этом машины не будут содержать в себе секретное дополнительное оборудование, повышающее его огневую мощность. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

США планируют отправить Киеву основной боевой танк Abrams в более усовершенствованной конфигурации М1А2 по сравнению с более старой версией А1, которую армия хранит на складах. <...> Но 31 танк, запланированный для Украины, не будет включать секретного набора вооружений, который делает последнюю версию такой летальной, — говорится в публикации.

25 января президент США Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка M1 Abrams. По словам главы Белого дома, военная помощь будет сопровождаться поставками вооружения из других стран. Он отметил, что России не стоит опасаться угрозы наступления из-за передачи ВСУ тяжелой бронетехники.

Днем ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Киеву танки Leopard 2A6. Речь идет о целой роте танков модели 2A6, состоящих на вооружении бундесвера. Правительство ФРГ также планирует разрешить реэкспорт этих танков, которые принадлежат другим государствам.

По мнению депутата Госдумы Андрея Гурулева, к весне украинские войска могут получить от стран Запада около 150 танков. Российский парламентарий предположил, что такое количество бронетехники не сможет переломить ситуацию на фронте, однако эти танки — явная угроза.