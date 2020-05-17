В Ленобласти закрыли ранее открытые торговые центры

https://static.news.ru/photo/ea23cad4-97c9-11ea-a876-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Ленинградской области распорядились закрыть открывшиеся 12 мая торговые центры большой площади.

Изменения в постановление правительства внесены ввиду неисполнения торговыми предприятиями требований обеспечения безопасности покупателей. Представители администрации разъяснили, что разрешена была деятельность ТЦ площадью не более 25 тысяч кв.м. и магазинов площадью до 400 кв.м. и с наличием отдельного входа для покупателей.

Под закрытие попали открывшие свои двери 14 мая «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас», площадь каждого из которых составляет более 25 тысяч кв.м.

Администрация Ленобласти напомнила , что с 12 мая разрешена торговля непродовольственными товарами и работа учреждений сферы услуг. Районы региона разделены три зоны на основании эпидситуации и рекомендаций Роспотребнадзора. В разных зонах действуют разные ограничения.

Как писал NEWS.ru ранее, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что с 19 мая в регионе возобновят работу все магазины, торговые центры и уличные кафе, но при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Фуд-корты, кинотеатры и развлекательные зоны в торговых центрах останутся пока закрыты