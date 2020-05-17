В Ленобласти закрыли ранее открытые торговые центры

Власти Ленинградской области распорядились закрыть открывшиеся 12 мая торговые центры большой площади.
Изменения в постановление правительства внесены ввиду неисполнения торговыми предприятиями требований обеспечения безопасности покупателей. Представители администрации разъяснили, что разрешена была деятельность ТЦ площадью не более 25 тысяч кв.м. и магазинов площадью до 400 кв.м. и с наличием отдельного входа для покупателей.
Под закрытие попали открывшие свои двери 14 мая «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас», площадь каждого из которых составляет более 25 тысяч кв.м.
Администрация Ленобласти
Как писал NEWS.ru ранее, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что с 19 мая в регионе возобновят работу все магазины, торговые центры и уличные кафе, но при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Фуд-корты, кинотеатры и развлекательные зоны в торговых центрах останутся пока закрыты
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