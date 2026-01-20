Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 10:11

В Ленобласти бензовоз съехал в кювет и опрокинулся на бок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бензовоз съехал в кювет и опрокинулся на бок на трассе в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России. В результате ДТП никто не пострадал, при этом на месте зафиксировали небольшую течь топлива. Движение на трассе не перекрыто.

По предварительной информации, водитель автомобиля, перевозящего 30 кубометров бензина, не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокидывание на бок, — говорится в сообщении.

Ранее в Челябинской области 13 пассажиров и водитель рейсового автобуса пострадали в ДТП с участием двух грузовиков на автодороге в Коркинском округе. Получивших травмы доставили в больницу для обследования.

До этого не менее 11 учащихся начальных и средних классов погибли при столкновении школьного автобуса с самосвалом на севере ЮАР. Пятеро детей получили травмы, их состояние оценивается как критическое. Авария произошла на узкой дороге недалеко от Фандербейлпарка, которая, по словам местных жителей, известна опасным вождением большегрузных автомобилей.

