В Ленинградской области взорвали опору ЛЭП Губернатор Ленобласти сообщил о подрыве опоры ЛЭП

Фото: t.me/drozdenko_au_lo

В районе Сусанинского поселения Ленинградской области была подорвана опора линии электропередач, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Дрозденко. По его словам, на еще одном столбе рядом был также закреплен предмет, похожий на взрывное устройство.

В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач, на второй — обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство, — написал Дрозденко.

В настоящее время на месте работают оперативные службы, а также прокуратура и ФСБ. Угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована.

По словам Дрозденко, электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено, поскольку сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме. В то же время Telegram-канал «112» сообщает, что в час ночи у всех жителей региона, получавших энергию от Ленинградской АЭС, отключился свет.

27 апреля стало известно, что ночью под Санкт-Петербургом прогремел взрыв. Местные жители отмечали, что стены их домов дрожали несколько секунд. Telegram-канал SHOT сообщил, что на месте взрыва на территории ТЭЦ в петербургском Павловске было найдено до 70 кг взрывчатки пониженной мощности. По информации канала, бомба находилась в 200-литровой металлической бочке из-под моторного масла. Официально эту информацию не комментировали.